Paris Lodron war im Gruppenspiel gegen Graz chancenlos. Coach Stickler erwartet im Kampf ums Finale eine klare Steigerung.

Ganz und gar nicht nach Wunsch ist Paris Lodron am Samstag in das Turnier um den österreichischen Wasserballcup gestartet. Die Salzburger konnten den Heimvorteil im ULSZ Rif im Auftaktspiel gegen Graz nicht nützen und gingen mit 8:14 unter. Trainer Christian Stickler zeigte sich von der schwachen Leistung seiner Mannschaft ebenso überrascht wie enttäuscht. "Wir waren ihnen in allen Belangen unterlegen und konnten ihrem Druck einfach nicht standhalten", wunderte sich der Coach. "So wie wir uns gezeigt haben, kenne ich meine Mannschaft eigentlich nicht. Irgendwie hat der letzte Einsatzwille gefehlt."

Ein Grund für den Mangel an Motivation könnte gewesen sein, dass Salzburg bereits vor dem Match fürs Halbfinale qualifiziert war. Bei nur fünf Teilnehmern hatte Paris Lodron die Zweiergruppe erwischt, in der beide Teams aufsteigen. So treffen die Salzburger am Sonntag (9 Uhr) auf Tirol als Sieger der Dreiergruppe. "Gegen sie haben wir uns erst kürzlich im Halbfinale der Bundesliga knapp durchgesetzt", erinnert sich Stickler. "Aber dazu reicht ein Leistung wie heute gegen Graz sicher nicht aus. Ich erwartete, dass meine Mannschaft am Sonntag ein ganz anderes Gesicht gezeigt. Da reichen uns ja zwei Siege zum Cuptitel."