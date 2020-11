Zum Auftakt der Best-of-Three-Serie unterlag Paris Lodron dem ASV Wien am Freitagabend in Rif knapp mit 12:13. Um doch noch über den sechsten Meistertitel jubeln zu können, brauchen die Salzburger nun am Wochenende zwei Siege in der Südstadt.

Mit einem Heimsieg wollte Paris Lodron am Freitagabend in Rif den Weg zum Finaltriumph über den ASV Wien ebnen. Doch der Sieger des Grunddurchgangs der Wasserball-Bundesliga erwies sich im ersten Duell der Best-of-Three-Serie als zu stark und setzte sich mit 13:12 (4:4, 4:2, 4:3, 1:3) durch. Salzburgs Aufholjagd im Schlussviertel blieb unbelohnt. Denn Francesco Siragusas Anschlusstreffer fünf Sekunden vor dem Ende kam zu spät.

Salzburg bewies mehrmals Kampfgeist

In Führung lagen die Gastgeber um Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity, der mit vier Treffern wieder als bester Torschütze glänzte, nur beim Stand von 1:0. Danach liefen die Salzburger meist einem Rückstand hinterher. Gelang der Ausgleich, etwa bei 4:4 und 8:8, zogen die von Ex-Coach Mike Fasching betreuten Wiener sofort wieder das Tempo an. "Wir haben nie Druck aufbauen können. Leider waren wir vor dem gegnerischen Tor zu inkonsequent und hinten haben wir leichte Tore kassiert", erklärt Vorstandsmitglied Roland Kreil, dessen Team auch deutlich öfter in Unterzahl spielen musste. "In Summe haben ein paar Unkonzentriertheiten entschieden."

ASV Wien ist nun klarer Favorit

Mit der Heimniederlage sind die Chancen auf den sechsten Staatsmeistertitel deutlich gesunken. Aber aufgegeben wird nicht. Am Samstag (16 Uhr) wollen die Salzburger in der Südstadt ein Entscheidungsspiel um den Meisterpokal erzwingen. Dieses würde am Sonntag an selber Stelle stattfinden. Das Quartier in Wien für die Nacht dazwischen bleibt natürlich gebucht.

In der Südstadt ist anderes Spiel zu erwarten

"Wir lassen uns von der knappen Niederlage nicht aus dem Titelrennen werfen und werden alles versuchen. Jetzt erst recht", sagt Kreil, der für Samstag ein ganz anderes Spiel erwartet. Denn das Becken in der Südstadt ist deutlich größer. Dort ist die schwimmerische Komponente wichtiger und viel Ausdauer gefragt. Zudem bekommen die Center mehr Platz. In der Offensive wird gegen seinen Ex-Club daher viel auf Bernhard Fridrik ankommen. "Ihn müssen wir füttern", sagt Kreil.