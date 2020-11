Die Salzburger forderten den Titelfavoriten aus Wien auch im zweiten Spiel der Finalserie voll. Doch wie tags zuvor in Rif war der ASV auch am Samstag in der Südstadt um einen Treffer besser. Die Wiener sind damit Staatsmeister.

Viel hat nicht gefehlt, um ein Entscheidungsspiel um die Trophäe für den österreichischen Wasserball-Meister zu erzwingen. Doch nach der 12:13-Heimniederlage im Auftaktspiel der Best-of-Three-Finalserie konnte Paris Lodron Salzburg das Ruder am Samstagnachmittag auswärts nicht herumreißen. Die Gäste mussten sich in der Südstadt in einem neuerlich intensiven Duell mit 5:6 (2:4, 0:0, 2:0, 1:2) geschlagen geben.

SN/fmt-pictures Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity (Nummer neun) und sein Team spielten stark.

Paris Lodron Salzburg drehte das Spiel...

Begonnen hatte das zweite Finalspiel denkbar ungünstig für die Salzburger. Die Wiener führten durch zwei Kontertore rasch mit 2:0. Die Gäste fanden danach zwar ins Spiel und verkürzten zwei Mal. Doch wirklich in Bedrängnis ließen sich die ASV-Athleten um den Ex-Salzburger Matej Jakovljevic erst in der zweiten Halbzeit bringen. Nach einem torlosen zweiten Viertel, in dem beide Teams sehr hektisch agierten und viele Fehler unterliefen, kämpfte sich Salzburg heran.

SN/fmt-pictures Aus der Traum...

... und verlor am Ende auch im zweiten Duell knapp

Unter anderem dank einer starken Tormannleistung glichen die Außenseiter noch vor dem Schlussabschnitt auf 4:4 aus. Der Führungstreffer zum 5:4 reichte in diesem dann aber nicht zum Sieg. Das Spiel kippte ein letztes Mal in Richtung Wien. Die Entscheidung fiel aus einem großartigen Abschluss aus der Drehung. Paris Lodron konnte nicht mehr kontern, darf nach einer schwierigen Saison mit langer Unterbrechung aber zufrieden mit den Auftritten in den Play-offs sein.