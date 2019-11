Paris Lodron Salzburg besiegte den WBC Tirol und sein Farmteam.

Trotz aller Umbauten im Team sind die Wasserballer von Paris Lodron Salzburg mit zwei Siegen in die neue Saison gestartet. Dabei stand zum Bundesliga-Auftakt der schwere Gang zum amtierenden Meister an. "Das war gleich eine echte Feuerprobe für uns und die haben wir hervorragend bestanden", meint Mannschaftsroutinier Christian Stickler. So ließ man sich beim WBC Tirol auch von einem 3:7-Rückstand nicht aus der Ruhe bringen und setzte sich in einer dramatischen Schlussphase mit 19:18 durch. "Das war gleich eine echte Sensation, die in der Liga auch für Aufsehen gesorgt hat", berichtet Stickler. Mit dem 19:8-Sieg am Sonntag über die zweite Mannschaft der Tiroler erfüllte man aber auch die Pflicht souverän.

In bestechender Form präsentierte sich Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity, der gegen den Meister neun Treffer erzielte. Stolz macht den Ungarn aber auch, dass das neu zusammengewürfelte Team schon so gut harmoniert. So ist etwa sein Landsmann Dávid Csente aus Wien nach Salzburg zurückgekehrt und hat sich gleich perfekt in sein ehemaliges Team integriert. Nationalspieler Konstantin Barta glänzte am Flügel mit Tempo und Ballsicherheit. Noch nicht mit dabei war der routinierte Kubaner Raydel Martinez, der beim jamaikanischen Nationalteam auch bereits Erfahrungen als Trainer gesammelt hat.

Quelle: SN