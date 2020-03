Salzburgs Wasserballer, die zuletzt bittere Niederlagen zu verkraften hatten, kehrten am Freitag in Rif auf den Erfolgskurs zurück. Der Tabellendritte Graz wurde klar dominiert.

Nach sechs Spielen ohne Sieg in der Wasserball-Bundesliga hat sich Paris Lodron Salzburg am Freitagabend mit einem souveränen Heimerfolg zurückgemeldet. Die Mannschaft von Spielertrainer Szrgyan Zsivanovity schlug Tabellennachbar WBV Graz in Rif mit 20:14. Angeführt von den Topscorern Bernhard Fridrik und Maximilian Moser, die fünf bzw. vier Treffer beisteuerten, entschieden die Hausherren alle Viertel für sich (5:4, 4:2, 6:5, 5:3). Der Vorsprung wurde kontinuierlich ausgebaut. "Eine geschlossen gute Leistung. Jeder hat sich auf die Basics konzentriert und die vorgegebene Taktik eingehalten. Wir sind sehr zufrieden", betonte Vorstandsmitglied Roland Kreil.



In der Tabelle liegen die Salzburger nun fünf Runden vor dem Ende des Grunddurchgangs zehn Punkte hinter den drittplatzierten Grazern, die aber drei Spiele mehr ausgetragen haben. "Rechnerisch haben wir noch eine Chance auf Rang drei. Sie ist aber eher klein", meint Kreil. Bereits am Sonntag (12 Uhr) fordern Fridrik und Co. auswärts Spitzenreiter ASV Wien, der bei Rang vier nach dem Grunddurchgang auch im Play-off als Gegner droht. "Werden wir Dritter, würde wohl der WBC Tirol warten. Das wäre ähnlich schwierig."



Quelle: SN