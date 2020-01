Salzburgs Wasserballer verloren am Samstag in Graz nach hartem Kampf mit 11:16 und mussten die Gastgeber damit auch in der Tabelle der Bundesliga vorbeiziehen lassen. Nach schwachem Start ging im Schlussviertel auch noch die Kraft aus.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Sebastian Donis steuerte zwei Treffer bei.