Salzburgs Wasserballer, die zuletzt bittere Niederlagen zu verkraften hatten, kehrten am Freitag in Rif auf den Erfolgskurs zurück. Der Tabellendritte Graz wurde klar dominiert. Am Sonntag legten die Salzburger mit einem Remis bei Spitzenreiter ASV Wien nach.

SN/krugfoto/Krug Daniel sen. Das Team um Kapitän Salkan Samardzic hatte alles im Griff.