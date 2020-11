Die Salzburger Wasserballer schlugen den WBC Tirol am Freitagabend mit 17:14. Das Finalticket will man gleich am Samstag im ersten Auswärtsspiel in Innsbruck lösen.

SN/paris lodron salzburg Salzburgs Wasserballer jubelten über den 17:14-Heimsieg.

Angeführt von Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity, der fünf Treffer erzielte, hat Paris Lodron Salzburg am Freitagabend in Rif das erste Bundesliga-Halbfinalduell gegen den WBC Tirol mit 17:14 (3:3, 3:4, 7:3, 4:4) gewonnen. "Ein cooles Spiel, das stets knapp war. Entscheidend war unser starkes drittes Viertel", erklärt Vorstandsmitglied und Spieler Roland Kreil. Neben Zsivánovity glänzte vor allem der Kubaner Raydel Martinez, der bei seinem Ligadebüt für Salzburg drei Treffer beisteuerte. "Eine gute Partie von ihm", sagt Kreil, der zudem den erst 15-jährigen Erol Ibrisimovic hervorhob, der sich ebenfalls in die Schützenliste eintragen konnte. SN/paris lodron salzburg Die Salzburger nutzten den Heimvorteil in Rif. Salzburger wollen Entscheidungsspiel vermeiden Mit fast unveränderter Mannschaft - Sebastian Donis ersetzt den beruflich verhinderten Kreil - geht es am Samstag zum Rückspiel nach Innsbruck. Im zweiten Duell der Best-of-Three-Serie gilt es ab 14.30 Uhr in der USI-Halle den Einzug ins Finale zu fixieren und einem Entscheidungsmatch zu entgehen. Dieses würde nämlich an selber Stelle am Sonntagvormittag stattfinden. Und die Salzburger müssten wegen des derzeit geltenden Beherbergungsverbots erneut anreisen. "Das wollen wir nicht. Also gilt es die gute Leistung noch einmal abzurufen und auch das zweite Spiel zu gewinnen", sagt Kreil.