Salzburgs Wasserballer haben in der Best-of-3-Serie um Platz drei in der Bundesliga den Ausgleich geschafft. Im Entscheidungsspiel am Sonntag haben sie erneut Heimvorteil.

Nach der 13:23-Abfuhr im freitägigen Auftaktspiel in Graz hatte es ganz so ausgesehen, als ob Titelverteidiger Paris Lodron heuer im Medaillenrennen leer ausgehen würde. Doch die Salzburger zeigten sich tags darauf in Rif enorm verbessert und schafften mit einem souveränen 18:11-Heimerfolg den Ausgleich in der Best-of-3-Serie um Bundesliga-Bronze.

Die Mannschaft um Routinier Christian Stickler lag bereits nach dem ersten Viertel mit 4:1 in Front und ließ sich auch durch den frühen Ausschluss von Sebastian Donis nicht aus dem Konzept bringen. Angeführt von Spielertrainer Szrgyán Zsivánovity, dem sieben Treffer gelangen, ließ man die Grazer nicht mehr herankommen. Stark präsentierten sich auch die Youngsters Maximilian Moser und Sandro Hofer, die jeweils drei Mal einnetzten. Zudem zog Goalie Salkan Samardzic den Grazern mit spektakulären Paraden den letzten Nerv. Mit einer ähnlich starken Leistung wollen sich die Salzburger am Sonntag (14 Uhr) in Rif nun die Bronzemedaille sichern und damit eine schwierige Saison doch noch positiv abschließen.