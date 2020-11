Paris Lodron Salzburg unterlag dem ASV Wien auch im zweiten Duell knapp und ist Vizemeister. Doch der Cupbewerb bietet Chance für Revanche.

Viel hat nicht gefehlt, um ein Entscheidungsspiel in der Finalserie der Wasserballbundesliga zu erzwingen. Doch nach der 12:13-Heimniederlage tags zuvor musste sich Paris Lodron Salzburg auch am Samstag in der Südstadt dem ASV Wien geschlagen geben. Die favorisierten Gastgeber, die den Grunddurchgang gewonnen hatten, setzten sich mit 6:5 (4:2, 0:0, 0:2, 2:1) durch und sind damit nach 14-jähriger Durststrecke erstmals wieder Staatsmeister.

"Es war arschknapp, aber Gratulation an Wien. Wenn man ein zweites Mal mit einem Tor Unterschied ...