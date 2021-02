Wegen Corona keine Absteiger im Salzburger Fußball-Unterhaus?

Die Regionalligisten wünschen sich eine Aufstockung ihrer Liga für die neue Saison. Stimmt der Verband zu, dann gibt es nur Gewinner.

Noch ist nicht abzusehen, wann im Amateurfußball das runde Leder wieder rollen wird. Die Bundesregierung will sich am Montag zum Thema Breitensport äußern. Wegen den hohen Corona-Zahlen in Österreich ist leider nicht davon auszugehen, dass der Mannschaftssport bald wieder grünes Licht bekommt. Trotzdem haben die Salzburger Unterhaus-Clubs die Hoffnung nicht aufgegeben, dass im Frühjahr zumindest noch ein paar Partien gespielt werden können. Dass alle geplanten Spiele über die Bühne gehen, davon gehen derzeit nicht einmal mehr die größten Optimisten aus.

