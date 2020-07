Wegen Coronavirus: Alle Wettkämpfe der Sportschützen in Salzburg bis Jahresende abgesagt

Der Landesverband geht auf Nummer sicher. Aushängeschild Sylvia Steiner bleiben daher heuer kaum noch Bewerbe, um vor der Olympiasaison ihre Form zu testen.

Am Samstag hätte bei der Landesmeisterschaft der Sportschützen in Salzburg-Liefering der Startschuss in die zweite Saisonhälfte erfolgen sollen. Nach langem Hin und Her wurde diese nun aber kurzfristig abgesagt. Die Abhaltung war mit dem neuerlichen Coronaausbruch in Salzburg Ende Juni wieder infrage gestellt worden. Am Montag schien jedoch wieder "alles auf Schiene", wie Landessportleiterin Anna-Susanne Paar versicherte. Drei Tage später teilte der Landesverband dann aber mit, dass alle Wettkämpfe in Salzburg bis Jahresende abgesagt werden.

"Ich bin selber aus allen Wolken gefallen, als ich es erfahren habe", sagt Paar. Einen Coronafall im Verband gebe es nicht. Die Entscheidung habe ausschließlich präventive Gründe. "Niemand im Verband will die Verantwortung übernehmen oder sie den Vereinen übertragen, wenn etwas passieren sollte", erklärt die Landessportleiterin.

Gefasst nimmt die Absage Sylvia Steiner hin. Die für die Olympischen Spiele in Tokio qualifizierte Pongauerin wäre am Samstag in den Disziplinen Sport- und Standardpistole angetreten. Auf den ersten Wettkampf nach der monatelangen Coronapause muss die 38-Jährige nun aber noch länger warten. "Es ist wie es ist. Zurzeit muss man mit allem rechnen", sagt Steiner.

Da wohl auch alle internationalen Bewerbe 2020 ausfallen werden, bleiben dem Luftpistolenass aus St. Johann heuer nur mehr wenige Chancen die Form in einem Wettkampf zu testen. Denn auch die Abhaltung der Staatsmeisterschaften in Innsbruck und Linz Ende August bzw. Anfang September ist alles andere als fix. "Da wird es das gleiche Hin und Her geben", sagt Steiner.