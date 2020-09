Weitere Coronafälle im Salzburger Fußball-Unterhaus - drei Spiele abgesagt

Nach dem Duell Obertrum gegen Faistenau werden am kommenden Wochenende drei weitere Spiele nicht stattfinden. Wegen einer Corona-Erkrankung in der 1b muss der Salzburg-Ligist Altenmarkt beide Partien seiner Kampfmannschaften verschieben. Auch das Duell zwischen Plainfeld und Bad Hofgastein wird nicht stattfinden.

Weil drei Spieler der Kampfmannschaft am vergangenen Wochenende in einem Lokal Kontakt mit einer an Corona erkrankten Person hatten, musste der Landesligist Bad Hofgastein am Donnerstag sein für Samstag geplantes Gastspiel in Plainfeld absagen. "Alle drei sind Kontaktpersonen Stufe eins und müssen in Quarantäne. Sie zeigen derzeit aber keine Symptome, mehr werden wir aber erst wissen, wenn sie getestet wurden", erklärt Bad Hofgasteins Obmann Rudolf Röck. Laut den Corona-Regeln des Salzburger Fußballverbandes können Spiele verschoben werden, wenn zumindest zwei Spieler ...