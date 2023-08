Weitere Stammspielerin verlängert bei der BBU Salzburg

Gladys Ntwanya bleibt an Bord. Das Salzburger Zweitligateam blickt zuversichtlich in die neue Saison.

Die BBU Salzburg, die sowohl mit den Herren als auch den Damen in der 2. Basketball-Bundesliga spielt, bastelt weiter eifrig an den künftigen Teams. Mit Centerspielerin Gladys Ntwanya hat nun eine weitere Stammkraft verlängert. Die 28-Jährige ist seit Jahren fester Bestandteil des Teams. Sie sei kaum wegzudenken - auch dank ihrer guten Kommunikation, ihrem Einsatz und (defensiven) Qualitäten am Brett, heißt es vom Verein.



Gladys Ntwanya bleibt in Salzburg

"Ich freue mich, dass wir es auch diese Saison trotz ein paar wichtiger Abgänge in der Liga wieder zeigen können, was für ein Potenzial in uns steckt. Wir haben definitiv wieder einen starken Kader", sagt die 1,82 Meter große Ntwanya. "Wir wollen unser knapp verpasstes Ziel der letzten Saison erreichen: die Liga zu gewinnen und als Team wieder gemeinsam Spaß zu haben - so wie letzte Saison."