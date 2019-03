Welcome-Party: Hubers Sprung ins Glück

Vor 18 Jahren begann die Karriere von Daniel Huber, der heute als Vizeweltmeister gewürdigt wird.

Mit einem großen Empfang beim Hofwirt in Seekirchen wird Freitagabend (ab 18.30 Uhr) Daniel Huber für seine bei der nordischen Heim-WM errungene Silbermedaille im Teamspringen geehrt. Zahlreiche ehemalige Wegbegleiter haben sich dafür angekündigt, um Hubers Geschichte von den ersten Sprungversuchen beim Skiclub Seekirchen bis hin zum Weltklasseathleten zu erzählen. Und das ist eine Geschichte, wie sie nur der Sport schreiben kann.

Sie beginnt im Jänner 2001. Damals organisierte Vereinstrainer Florian Greimel für den SC Seekirchen einen Kindersprungtag beim Kesselmannlift in Faistenau. Auf einer eigenhändig erbauten Fünf-Meter-Schanze machte der damals achtjährige Daniel seinen ersten Sprung. Greimel sah sofort Potenzial. "Die Sprungkraft war in diesem Alter nicht so entscheidend. Er hatte eine gute alpine Grundausbildung, war eifrig und vor allem mutig", erinnert sich Hubers erster Trainer. Dass ein Skisprung-Flachländer vom Wallersee einmal zu den weltbesten Athleten zählen würde, das hatte sich vor 18 Jahren in dem alpindominierten Skiclub in Seekirchen aber niemand erträumen lassen.

Nicht nur der heute 26-jährige Vizeweltmeister Daniel, auch sein jüngerer Bruder Stefan, der vor Kurzem einen Kontinentalcupbewerb in Zakopane gewinnen konnte, auch die mittlerweile zurückgetretene Conny Roider entstammen Greimels Trainingsgruppe. "Dass wir mit den Huber-Brüdern zwei so erfolgreiche Sportler haben, macht uns sehr stolz. Beide sind ideale Vorbilder für die vielen Kinder in unserem Skiclub", betont Obmann Michael Hausbacher. Dementsprechend groß wird der Andrang heute beim Hofwirt sein.