Weltmeisterin fehlt zu Hause der Heimvorteil

Staatsmeisterschafts-Parcours ist auch für Ingrid Ronacher Neuland.

Ingrid Ronacher hat im Bogenschießen schon viel erlebt, dennoch ist ihr vor der am Freitag startenden 3D-Staatsmeisterschaft in Viehhofen eine besondere Anspannung anzumerken. "Ich habe schon sehr viele Bewerbe geschossen und auch viele veranstaltet, aber beides zusammen, das ist auch für mich eine neue Erfahrung", erklärt die 32-Jährige.

Da die Titelkämpfe von ihrem Heimatverein UBSV Glemmtal ausgetragen werden, hatte Ingrid Ronacher schon im Vorfeld jede Menge zu tun. "Das ist bei uns eine sehr familiäre Angelegenheit. Mein Vater ist ja der Obmann des Vereins, mein Bruder der Parcoursbauer und ich kümmere mich um alles, was sonst noch anfällt", erläutert die achtfache Staatsmeisterin.

Liebend gern würde sie auf der eigenen Clubanlage Titel Nummer neun einfahren, doch einen echten Heimvorteil sieht sie für sich nicht. "Wegen all der Vorbereitungen auf die Veranstaltung konnte ich leider nicht so viel trainieren", betont die Pinzgauerin. "Zudem hat mein Bruder den Bogenparcours für die Titelkämpfe extra auf einem völlig neuen Gelände gebaut. Ich kenne zwar die Gegend und kann zu Hause übernachten, mehr aber auch nicht."

Als amtierende Weltmeisterin mit dem Compoundbogen gilt Ronacher zwar trotzdem als große Favoritin, im Kampf um den nationalen Titel musste sie sich allerdings vor einem Jahr überraschend der Steirerin Manuela Baumgartner geschlagen geben. "Den Titel würde ich mir von ihr natürlich gerne zurückholen. Mal sehen, wie sie mit dem Druck umgeht. Ich bin es ja eigentlich gewohnt, die Gejagte zu sein. Für sie ist das aber etwas Neues", betont die Pinzgauerin.

Neben den Ronachers, bei denen Mutter Marianne ebenfalls an den Start gehen will, hofft auch Familie Steinwender in Viehhofen auf Medaillen. Routinier Alois ist mit dem Blankbogen der Titelverteidiger, seine Ehefrau holte im Vorjahr Gold bei den Seniorinnen sowie im Teambewerb mit Ingrid Ronacher und Simone Franz. Zudem treten die beiden gemeinsam im Mixed an. Dort versucht sich diesmal auch Ronacher. Als Partner steht ihr Manfred Meindl vom Steinwender-Club BC Lungau zur Seite.

Insgesamt gehen in Viehhofen mehr als 250 Bogensportler aus ganz Österreich an den Start. Die Veranstaltung wird am Wochenende auf Streamster übertragen.