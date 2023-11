Weltreise und Trainerjob: Unterhaus-Größen starten nach Karriereende in der Salzburger Liga neues Abenteuer

Manuel Ramspacher prägte Eugendorfs Spiel. Nun beendet er seine Karriere - wie Mersudin Jukić, der in Puch in die Trainerrolle wechselt.

Acht Salzburg-Ligisten wollen sich am Freitag mit einem Erfolg in die Winterpause verabschieden. Für manche geht es um mehr: Nicholas Mannie, der - wie berichtet - mit Henndorf in seiner Wahlheimat Seekirchen abtritt, Eugendorfs Manuel Ramspacher und Puchs Mersudin Jukić schließen ihre Karrieren als Kicker ab.

Manuel Ramspacher beendet die Karriere

"Es ist der richtige Schritt und ich freue mich auf mehr Zeit", sagt Ramspacher. Der 33-Jährige, der Eugendorfs Spiel als Kapitän, Abwehrchef und halber Spielmacher über Jahre in der Westliga und Salzburger Liga prägte, zieht das für Sommer geplante Karriereende vor. Im Heimspiel gegen Golling wird der Routinier wohl der Startelf angehören, dann ist Schluss. "Nach 16 Jahren Kampfmannschaft in Eugendorf tut es ein bisschen weh, aber die Zeit und die Motivation fehlen etwas, um noch einmal voll durchzustarten."

Kleine Weltreise steht an

Nach weit mehr als 400 Pflichtspielen will das Eugendorfer Eigengewächs nun etwas Abstand vom Sport gewinnen, ehe eine Rückkehr in neuer Rolle im Verein vorstellbar ist. Am 28. Dezember beginnt samt Partnerin eine dreimonatige Weltreise, die nach Asien und Nordamerika führt. Im Rückspiegel sind viele Höhepunkte zu sehen, etwa der Meistertitel in der Salzburger Liga 2013 oder der vierte Platz in der Westliga zwei Jahre später. Ramspacher sagt: "Fußball hat mir großen Spaß gemacht und in Eugendorf hatten wir auch immer die richtigen Mannschaften dafür - mit vielen Freundschaften."

Mersudin Jukić wechselt in Puch in neue Rolle

Ein neues Kapitel schlägt auch Mersudin Jukić auf. Puchs Stürmer, der auf über 350 Pflichtspieltore kommt, beendet in Grödig die aktive Laufbahn, um danach den zurückgetretenen Chefcoach Andreas Fötschl zu beerben. "Irgendwann Trainer zu werden war immer mein Ziel. Dass es so schnell kommt, ist überraschend", sagt der bald 39-Jährige, den im Herbst Wehwehchen plagten. "Dass ich nun gesund aufhören kann, ist schön. Es war eine tolle Zeit als Fußballer."