Weltrekordler trainierte Salzburgs Leichtathletik-Talente

Wilson Kipketer gab bei einem Kurzbesuch in Rif hilfreiche Tipps fürs Sportlerleben und zeigte sich bei einer kurzen Trainingseinheit mit dem heimischen Nachwuchs noch bestens in Form.

Seine Karriere hat Wilson Kipketer bereits 2005 beendet. Leichtathletik-Fans haben den aus Kenia stammenden Dänen aber keineswegs vergessen. Das liegt nicht nur an seiner positiven Ausstrahlung und seinem freundlichen Lächeln, sondern vor allem an seinen Rekorden. So hatte er etwa von 2000 bis 2016 die Weltbestzeit über 1000 m inne. Sein (mehrfach verbesserter) Freiluftrekord über 800 m hielt immerhin von 1997 bis 2010. Und an seiner 1997 gelaufenen Hallenbestzeit von 1:42,67 Min. beißen sich die 800-m-Läufer noch immer die Zähne aus. In bester Erinnerung ist aber auch seine Serie von 28 Siegen in Folge in den Jahren 1996 und 1997, die ihm letztlich die Titel "Welt-Leichtathlet des Jahres" und "Europas Sportler des Jahres" einbrachten.

Von so einer Legende kann jeder Sportler nur profitieren. Deshalb fanden sich auch am Mittwoch bei einem kurzfristig arrangierten Treffen im ULSZ Rif zahlreiche hochmotivierte Leichtathletik-Talente ein, die mit dem mehrfachen Weltmeister trainierten und von ihm ein paar Tipps für ihr Sportlerleben erhielten.

"Im Sport wie im Leben gilt für mich: Das Wichtigste ist es, die richtige Balance zu finden", erklärt Kipketer und verweist dabei gleich auf die Sozialen Medien, die zu seiner aktiven Zeit noch keine Rolle gespielt haben. "Das ist Chance und Risiko zugleich. Einerseits kann man dadurch vom Wesentlichen abgelenkt werden. Andererseits hat man dadurch eine tolle Möglichkeit, sich zu vermarkten und den Kontakt mit den Fans aufrechtzuerhalten."

Er selbst kümmert sich derzeit vor allem um den Leichtathletik-Nachwuchs. "Ich will die jungen Leute von meinen Erfahrungen profitieren lassen. Ich habe in meiner aktiven Zeit so viel erlebt, da will ich jetzt auch etwas zurückgeben", erzählt Kipketer. Als aktiver Leichtathlet sei man sehr viel auf sich selbst konzentriert und laufe dabei Gefahr, sich zu verrennen. "Deshalb plädiere ich auch dafür, immer aufgeschlossen für Neues und Ungewöhnliches zu sein", sagt der 46-Jährige.

Kipketers Besuch in Salzburg haben seine jungen Trainingspartner übrigens seinem Sponsor und Arbeitgeber zu verdanken. "So einen Mann zu treffen und mit ihm eine kurze Einheit zu absolvieren, ist sicher für jeden Sportler motivierend. Für diese jungen Leute soll es Anstoß und Inspiration sein", betont Puma-Geschäftsführer Martin Bowen, der auch das Training voll mitmachte. Kipketer selbst gibt zu: "Natürlich bin auch unterwegs, um Kleidung und Ausrüstung zu verkaufen. Aber die Begegnung mit den jungen Sportlern macht mir einfach Riesenspaß."

