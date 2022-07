Wenn plötzlich die NHL-Scouts anrufen

Der 17-jährige Salzburger Luca Auer darf beim NHL-Draft mit der Sensation spekulieren - einem Eishockeyprofi-Vertrag in Nordamerika.

Von Aufregung keine Spur: Auf die Frage, wo er denn den NHL-Draft verfolgen werde, meinte Luca Auer nur kurz angebunden: "Daheim im Internet."

Dabei geht es Mittwoch (1. Runde) und Donnerstag (restliche Runden) in Montreal eigentlich um die Zukunft des erst 17-jährigen Salzburger Eishockeystürmers, der es mit einer starken Saison bei den Red Bull Juniors (48 Punkte in 35 Spielen) und 12 Partien in der ICE-Meistermannschaft sogar in die Notizblöcke diverser nordamerikanischer Scouts geschafft hat. Den ersten Draft ...