Wenn eine Weltcupsiegerin zum Zoll geht

Die Skibergsteigerin Sarah Dreier aus Neukirchen klettert hoch motiviert in die neue Saison. Dabei schien die Karriere schon gefährdet.

Sie war im vergangenen Winter die zweiterfolgreichste Athletin des österreichischen Skisports - und ist dennoch den wenigsten bekannt: Die Skibergsteigerin Sarah Dreier aus Neukirchen am Großvenediger. Sie wurde in ihrer Spezialdisziplin Vertical (da geht es bis zu 1500 m Höhenunterschied nur bergauf) Vizeweltmeisterin und Gewinnerin des Weltcups. Damit lag sie nur um eine Silbermedaille hinter der Springerin Eva Pinkelnig zurück. Die Jury bei der Wahl zu Österreichs besten Wintersportlerinnen nahm die Erfolge der Pinzgauerin nicht zur Kenntnis. Bei der Leonidas-Wahl der "Salzburger Nachrichten" war Dreier zuvor dennoch mit dem Bronzenen Löwen nach Hause gegangen. Vielleicht macht sie in der neuen Saison auf sich so kräftig aufmerksam, dass man sie nicht mehr übersehen kann.

Die Vorbereitungen auf die kommenden Wettkämpfe sind mit einem Gletschertraining in Hintertux praktisch abgeschlossen, am 25. November geht es im französischen Val Thorens los, wobei Dreier auch im Sprint dabei ist, der nicht unbedingt ihre Stärke ist. Die österreichische Meisterschaft am 30. Dezember in St. Johann/Pongau (Gernkogel) ist die Generalprobe für die Europameisterschaft im Jänner im französischen Val Thorens. Im März 2024 ist der Heim-Weltcup in Schladming ein weiteres großes Ziel, da stürmte sie heuer die Planai-Abfahrtsstrecke in etwas mehr als 23 Minuten zu ihrem ersten Weltcupsieg hinauf.

Wenn Dreier von Val Thorens zurückkehrt, beginnt für die gelernte Lehrerin ("Das habe ich vier Jahre gemacht") abseits der Berge ein neuer Lebensabschnitt: Am 1. Dezember startet sie die Ausbildung bei der Zollwache. Das ursprüngliche Ziel war das Bundesheer, doch scheiterte sie an ihrer Sehschwäche mit zu hohen Dioptrien-Werten. Man empfahl ihr eine Operation, die sie auch durchführen ließ ("Die beste Entscheidung meines Lebens"), das Bundesheer ließ sie dennoch zu keiner zweiten Stellung zu. Nun ermöglicht ihr die Zollwache die professionelle Ausübung des Sportes (wie auch den Alpinen Stefan Brennsteiner und Roland Leitinger, dem Kombinierer Marc-Luis Rainer und der Para-Langläuferin Carina Edlinger). Denn für 25 Wochenstunden Training auf höchstem Niveau und mit Hunderten Kilometern auf dem Rad im Sommer braucht auch Dreier die soziale Absicherung. Und die findet durch die Exekutive statt. Bundesheer, Polizei und Zoll sind hierzulande die größten Sponsoren im Sport.

Auch deshalb sieht die beste heimische Skibergsteigerin hoffnungsvoll in die Zukunft. Einziger Wermutstropfen: Dass ihre Paradedisziplin Vertical nicht auf dem olympischen Programmzettel für 2026 steht: "Das tut schon weh." Dabei ist das "Hinaufsteigen" auf Bretteln die Urform des Skibergsteigens.

Auch wenn die meisten sportlichen Zollwache-Akteure nach Ausbildung und Karriere-Ende heute auf Flughäfen, an Grenzen und in Büros tätig sind, so hat die Ausbildung lange Tradition. Ab 1952 waren vor allem Langläufer in den heimischen Bergtälern dienstlich im Kampf gegen das Schmugglerwesen unterwegs. Viele wurden dank dieses "Konditionstrainings" österreichische Meister und starteten bei Olympia und Weltmeisterschaften. JG