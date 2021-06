Wer kommt von Wimbledon zum Anif-Challenger?

Dennis Novak ist nach seinem Erstrunden-Aus im Anflug, Bad Boy Benoît Paire hingegen muss puncto Wildcard eine Absage einstecken.

Am Samstag beginnt die Qualifikation, am Montag der Hauptbewerb des ATP-Challenger in Anif. Und daher schielt man von Salzburg aus auch gespannt nach Wimbledon. Denn wer in London in der ersten Woche verliert, ist ein potenzieller Starter bei Österreichs drittgrößtem Turnier. Als Nummer eins bereits auf der Nennliste steht Yoshihito Nishioka. Doch der Japaner überraschte auf dem heiligen Rasen gegen den US-Aufschlagriesen John Isner und spielt am Donnerstag um den Einzug in die dritte Runde. Bereits ausgeschieden ist Bad Boy Benoît Paire. Der Franzose hatte um eine Wildcard angefragt, doch die Veranstalter winken wahrscheinlich ab. "Er verlangt Startgeld und ist aufgrund seiner Launen ein zu großes Risiko", sagt Turnierleiter Günter Schwarzl. Paires Wildcard könnte Filip Krajinović erben. Der Weltranglisten-44. wäre vor Nishioka und Pablo Cuevas, der in Wimbledon ausgeschieden ist, die neue Nummer eins. Und auch Dennis Novak kann sich bereits auf Anif vorbereiten. Der Österreicher unterlag zum Auftakt des Grand-Slam-Turniers Steve Johnson (USA) in drei Sätzen. Welche weiteren Wimbledon-Starter noch infrage kommen, entscheidet sich voraussichtlich am Donnerstag.