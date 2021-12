Wer Sara Marita Kramer Flügel verleiht

Der SK Saalfelden ist sportliche Heimat von Sara Marita Kramer. Zu ihrem Erfolgsteam zählt ein Mittelschullehrer und ein ehemaliger Skiflug-Weltrekordler.

Sara Marita Kramer, wer sonst? Die Frage nach der Favoritin beim Heimweltcup der Skispringerinnen am Freitag in Ramsau am Dachstein ist schnell beantwortet. Salzburgs Sportlerin des Jahres 2020 hat vier Siege in sechs Saisonbewerben gefeiert, ist stolze Trägerin des Gelben Trikots der Gesamtweltcup-Führenden - und noch immer nicht am Zenit angekommen.

Zumindest behauptet das ihr Vertrauenstrainer Philipp Amon, der sich bisher gekonnt im Hintergrund gehalten hat. Der ehemalige nordische Kombinierer auf Kontinentalcup-Ebene ist heute Lehrer an der Skimittelschule ...