Wer will in die Westliga aufsteigen? Die Schlange ist kurz

Nach dem Aufstiegskampf ist vor dem Meisterrennen: Wer holt den Titel? Und wer visiert ihn nächstes Jahr an, wenn es um ein Westligaticket geht?

Golling und Hallein steigen in die Regionalliga Salzburg auf. Wer den Schritt als Meister geht, entscheidet sich am kommenden Samstag im Fernduell. Klar ist: Auf die beiden Tennengauer Vereine wartet in der neuen Saison ein Abstiegskampf, der kaum schwieriger sein könnte. Denn bis zu acht der zwölf Regionalligisten werden im Zuge der Reform in die Salzburger Liga absteigen. Die Freude der beiden Clubs trübt das nicht. "Wir freuen uns darauf und werden in dem Jahr viel lernen", sagt Halleins Trainer ...