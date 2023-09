Westliga: Austria Salzburg besteht Härtetest vor Cup-Schlager gegen Red Bull Salzburg - St. Johann im Aufwind

Der Spitzenreiter punktete in Hohenems, hält den Tabellendritten damit auf Distanz. Im Abstiegskampf gelang St. Johann der nächste Sieg gegen einen direkten Konkurrenten.

Christoph Bann und Co. punkteten in Hohenems.

Austria Salzburg hat die Tabellenführung in der Regionalliga West ausgebaut, allerdings nicht wie erhofft auf vier Punkte. Nachdem am Freitagabend Verfolger Saalfelden nach sieben Siegen in Serie in Schwaz 1:2 verloren hatte, kam der Spitzenreiter beim Tabellendritten Hohenems zu einem 1:1. Die Maxglaner führen damit vor dem Cup-Schlager gegen Red Bull Salzburg, das zeitgleich gegen Blau-Weiß Linz patzte, am Dienstag mit zwei Punkten vor den Pinzgauern und sieben Zählern vor den Vorarlbergern.

Austria Salzburg wertet Auftritt positiv

Eine frühe Führung durch einen Elfmeter von Kapitän Matthias Theiner reichte nicht zum Auswärtssieg. "Wir haben bei zwei guten Chancen das 2:0 verpasst", sagt Austria-Trainer Christian Schaider, dessen Team in der 70. Minute noch den Ausgleich durch Valdir Henrique Barbosa da Silva kassierte. Schaider wertet das Duell als guten Härtetest für den ÖFB-Cup. "Es war das erwartet schwierige Spiel. Hohenems ist laufstark, zweikampfstark, spielt gutes Pressing und mit viel Tempo. Wir hatten aber über viele Phasen die Kontrolle", sagt Schaider, der nun mit viel Vorfreude Richtung Dienstag blickt. "Wir sind ungeschlagener Tabellenführer und haben viel Selbstvertrauen."

St. Johann gewinnt nächstes Kellerduell

Am anderen Ende der Tabelle feierte St. Johann den nächsten wichtigen Sieg. Die Pongauer, die nach ihrem Fehlstart zuletzt nicht nur im Landescup, sondern auch gegen Röthis (7:2) gewonnen hatten, setzten sich beim Tabellenletzten Rankweil mit 3:0 durch. Christoph Gruber traf in der Anfangsphase. "Danach haben wir das 2:0 verabsäumt, weil wir zu schlampig waren", sagt Trainer Ernst Lottermoser. Sein Team musste dann brenzlige Situationen überstehen.

Tormann Waltl hält stark

Tormann Dominik Waltl parierte bei einem Standard vor der Pause stark. In der zweiten Halbzeit kamen die Hausherren zu drei weiteren Hochkarätern. Doch mit ein Doppelschlag durch Kadir Özkan und Florian Ellmer brachte kurz vor der Schlussviertelstunde die Entscheidung. "Das Spiel hätte anders laufen können, aber der Sieg ist nicht ganz unverdient", sagt St. Johanns Cheftrainer. Lokalrivale Bischofshofen kam indes zu Hause nicht über ein 1:1 gegen den Dornbirner SV hinaus. Erst am Sonntag empfängt Grünau das Tiroler Team Reichenau.