Westliga: Austria Salzburg stürmt an die Spitze - St. Johann im freien Fall

Die Maxglaner gewannen auch das dritte Saisonspiel. Während Saalfelden ebenfalls auf dem Weg nach oben ist, mussten Bischofshofen und Grünau Rückschläge einstecken. St. Johann steckt noch tiefer in der Krise.

Austria Salzburg und Saalfelden haben den dritten Spieltag in der Regionalliga West erfolgreich bestritten. Die Pinzgauer feierten nach der Auftaktniederlage gegen die Violetten den zweiten Sieg in Serie. Gegen Imst trafen Joao Pedro und Lukas Moosmann bereits in der ersten Halbzeit zum 2:0-Heimerfolg, der den fünften Platz beschert. Neuer Tabellenführer ist die Austria, die wie in den drei vergangenen Spielzeiten nach drei Runden beim Punktemaximum hält - in dieser Saison als einzige Mannschaft. Wie auch in der ersten beiden Spielen setzte sich die Elf von Trainer Christian Schaider auch in Schwaz nach der Pause ab. Dank Treffern von Matthias Theiner und Yannic Fötschl stand es nach 90 Minuten 2:0.

Bischofshofen verliert Topspiel, Grünau gegen Schlusslicht

Den ersten Dämpfer erlitten die zuvor makellosen Bischofshofner, die im Spitzenspiel zu Hause Hohenems 1:3 unterlagen und damit die Tabellenführung abgaben, und Grünau, dessen Erfolgslauf ausgerechnet im Heimspiel gegen Schlusslicht Rankweil zu Ende ging. "Zurück am Boden der Realität", sagte Grünaus Sportchef Helmut Rottensteiner nach der 1:3-Niederlage. Die Flachgauer vergaben vor der Pause vier Großchancen - Patrick Scheibenhofer traf etwa die Stange. Die Vorarlberger nutzten zwei ihrer drei Möglichkeiten - und in der zweiten Halbzeit einen doppelten Patzer der Grünauer Abwehr zum 3:0. "Wenn man die Tore vorn nicht macht, wird es schwierig. Eine unnötige Niederlage."

St. Johann in der Krise: "Die Angst regiert"

St. Johann hat den erhofften Befreiungsschlag sehr deutlich verpasst. Bei der zuvor ebenso sieglosen SPG Silz/Mötz gingen die Pongauer sang- und klanglos 0:5 unter. Dabei kamen die Gäste zu keiner einzigen hochkarätigen Torchance, verloren nach einer Stunde zudem Tormann Dominik Waltl mit einer Roten Karte wegen Torraubs. "Ein katastrophales Spiel. Wir haben sehr gut trainiert, den Gegner exakt so erwartet, wie er gespielt hat. Und dann trauen wir uns 90 Minuten überhaupt nichts. Wir sind aktuell weit weg. Die Angst regiert", sagt Trainer Ernst Lottermoser.