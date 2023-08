Westliga: Bischofshofen beendet gegen St. Johann den Derby-Heimfluch

Der Landesmeister schlug den Lokalrivalen St. Johann in der Westliga zu Hause. Das gab es zuvor mehrere Jahrzehnte nicht. Ein Ausschluss half dabei.

Bischofshofen kann St. Johann auch zu Hause besiegen. Das gilt seit Freitagabend - nach langer Durststrecke im Pongauer Derby - wieder. Denn die Hausherren setzten sich in einem intensiven Westliga-Duell mit 2:0 durch und verbessern sich mit dem dritten Saisonsieg vorerst auf den dritten Tabellenplatz. Die St. Johanner bleiben das Schlusslicht, doch der Auftritt gegen den Lokalrivalen gibt Mut.

"Diese Leistung macht mir null Kopfzerbrechen. Wenn wir in jedes Spiel so hineingehen, wird alles gut", sagt Gästecoach Ernst Lottermoser, dessen Plan am Freitag aber nicht ganz aufging. "Wir haben eigentlich fast zu viel gespielt. Das wollten wir so gar nicht." Die (erste) Strafe folgte in der 35. Minute: Nach einem Ballverlust im Mittelfeld zog Tormann Dominik Waltl - bereits zum zweiten Mal in dieser Spielzeit - die vermeintliche Notbremse und sah Rot. "Für mich war er nicht der letzte Mann. Das war sicher die entscheidende Szene, denn in Unterzahl ist es schwierig", betont Lottermoser.

Doppelt bitter für seine Mannschaft: Bischofshofen nutzte kurz vor dem Seitenwechsel noch einen weiteren Ballgewinn. Konstantinos Chatzipirpiridis vollendete nach einer Hereingabe zum 1:0. "Leider unser zweites Geschenk. Wir hätten den Ball einfach klären können", sagt Lottermoser, dessen Team auch in der zweiten Halbzeit große Gegenwehr zeigte. BSK-Joker Bogdan Kuksenko machte per Freistoß in der Schlussviertelstunde aber alle Hoffnungen zunichte.

Das zweite Salzburg-Derby steigt am Samstag (17 Uhr) in Wals: Der starke Underdog Grünau fordert zu Hause den Tabellenführer Austria Salzburg. "Wir sind nicht in der Favoritenrolle, wollen die Austria aber ärgern", erklärt Grünau-Trainer Josef Bauer, dessen neue Mannschaft sehr gute Erinnerungen an das letzte Duell mit den Violetten hat. Vor rund zehn Wochen schafften Kapitän Thomas Pertl und Co. mit einem 5:1-Erfolg in Maxglan die Westliga-Qualifikation. Zu Hause ist aber noch nie ein Dreier gegen die Austria gelungen.

Ebenfalls am Samstag im Einsatz ist Saalfelden: Der erste Austria-Verfolger will nach drei Siegen in Serie auch zu Hause gegen Reichenau drei Punkte holen und sich im Spitzenfeld der Regionalliga West festsetzen.