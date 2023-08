Westliga-Derby der Sitznachbarn: Saalfelden besiegt St. Johann dank Urlauber Zehentmayr

Der unterlegene Pongauer Trainer Ernst Lottermoser kann die Heimniederlage am Wochenende im Pinzgau mit seinem Kollegen Johannes Schützinger analysieren.

Erst am Donnerstag war Saalfeldens Philipp Zehentmayr aus dem Italien-Urlaub zurückgekehrt. Trainer Johannes Schützinger ließ den Offensivspieler daher im Westliga-Derby in St. Johann am Freitag eine Stunde lang auf der Ersatzbank schmoren - ein gelungener Schachzug. Zehentmayr brachte nach seiner Einwechslung viel Schwung ins Pinzgauer Spiel und traf eine Viertelstunde vor dem Ende zum vorentscheidenden 3:2. "Da ist das Momentum zu uns gekippt", sagt Schützinger, dessen Team noch auf 5:2 erhöhte. "Das ist am Ende zu hoch, für uns aber nach der Auftaktniederlage ein ganz wichtiger Sieg. In St. Johann ist das nicht selbstverständlich."

St. Johann hielt gegen Saalfelden lange mit

Weiter auf den ersten Punkt warten die Pongauer, die das Spiel dank eines Doppelpacks vom starken Sebastian Oberkofler lange offenhalten konnten. "Ich kann meiner Mannschaft keinen Vorwurf machen. Sie hat sich im Vergleich zur ersten Runde deutlich gesteigert und alles umgesetzt. Es fehlt aber noch etwas. Saalfelden hatte mehr Klasse und hat verdient gewonnen", sagt St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der nach dem Spiel wieder zurück nach Saalfelden reiste. Dort absolviert er derzeit die ÖFB-Trainerfortbildung. Sein Sitznachbar: Johannes Schützinger.

Trio will nachlegen

Am Samstag wollen die drei weiteren Salzburger Westligisten nach ihren Auftaktsiegen nachlegen. Austria Salzburg empfängt nach abgeschlossener Stadionsuche für das ÖFB-Cupmatch gegen Red Bull Salzburg, das am 26. September in Grödig stattfindet, die SPG Silz/Mötz in Maxglan (17 Uhr). Grünau (Röthis, 16) und Bischofshofen (Rankweil, 17) gastieren in Vorarlberg.

Lukas Heinz-Kollnberger