Westliga: Scheibenhofer schießt Grünau zu Sensation gegen Spitzenreiter Saalfelden

Die Flachgauer ließen den Favoriten im Heimspiel keine Chance und beenden damit ihre Sieglosserie.

Ausgerechnet die seit rund zwei Monaten sieglosen Grünauer haben den Erfolgslauf der Saalfeldener in der Regionalliga West gestoppt. Die Flachgauer setzten sich zu Hause mit 2:0. Matchwinner war Patrick Scheibenhofer. Der Rechtsverteidiger traf bereits vor der Pause nach sehenswerten Vorstößen doppelt.

Grünau hat gegen Saalfelden alles im Griff

Die Grünauer waren gegen den Favoriten von Beginn an voll im Spiel. Julian Feiser, der mit einigen Teamkollegen bald auch in der Futsal-Bundesliga für Furore sorgen will, vergab nach einer Viertelstunde die erste Großchance des Duells. Nach einer Hereingabe von der rechten Seite ging sein Abschluss am langen Eck vorbei. Wenig später gefährdete auch Futsal-Kumpel Stefan Federer das Gästetor. Bis sich Saalfelden erstmals einem Treffer näherte, dauerte es bis zur 28. Minute: Joao Pedro schoss aus guter Position deutlich über das Tor.

Scheibenhofer mit Doppelpack

Grünau machte es besser: Am Ende eines feinen Spielzugs über mehrere Stationen staubte Scheibenhofer, auf dessen Abwehrseite die Aktion auch begonnen hatte, zum 1:0 ab. Einige Minuten später krönte der Außenverteidiger einen weiteren Sturmlauf. Nach einem Ballgewinn durfte er unbedrängt vom einen zum anderen Strafraum ziehen und eiskalt abschließen.

Saalfelden kann nicht zusetzen

Die Grünauer kamen auch nach der Pause nicht stark unter Druck. Tormann Alexander Strobl musste sich nur bei einem Fernschuss von Philipp Zehentmayr strecken. Die Hausherren waren in der Schlussphase im Konter das gefährlichere Team, Petrit Nika schoss in der 88. Minute nur knapp über das Tor. Die Grünauer machen mit dem Heimerfolg einen Schritt aus dem Tabellenkeller. Bitter für die Pinzgauer: Alessandro Ziege sah wegen Kritik kurz vor Schluss Gelb-Rot und fehlt in der nächsten Runde.