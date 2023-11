Westliga: Sorgenkinder aus Salzburg zittern dank Vorarlberg nicht vor Abstieg

Grünau und St. Johann können sich zwar von den Abstiegsplätzen weiterhin nicht absetzen, um den Klassenerhalt werden sie nicht bangen müssen.

Seit dieser Saison kämpfen Vorarlberg, Tirol und Salzburg wieder in einer gemeinsamen Liga um den Meistertitel und gegen den Abstieg. Während sich die je fünf Vertreter aus Salzburg und Tirol in der Liga wohlfühlen, hält sich die Begeisterung in Vorarlberg in Grenzen. Das schlägt sich auch in der Tabelle nieder: Nur Hohenems und die Altach Amateure können mit der Konkurrenz konstant mithalten, die restlichen vier Clubs finden sich am Tabellenende wieder.

Vorarlberger Quartett nicht glücklich

Und immer wieder ist zu hören, dass sich Rankweil, Wolfurt, Dornbirn und Röthis in der Vorarlberger Eliteliga besser aufgehoben fühlen und nach einem Jahr in der Westliga wieder runter wollen. Zwei bis vier Absteiger wird es im kommenden Sommer geben, freiwillige Rückzüge in eine untere Liga sind natürlich auch möglich.

In Salzburg finden sich nach der Hinrunde zwei Clubs in der Nähe der Abstiegsplätze. Grünau liegt nach der 1:3-Heimniederlage gegen die Altach Amateure vier Punkte über dem Strich, St. Johann hat nach dem 1:1 gegen Reichenau drei Zähler Vorsprung.

Grünau und St. Johann zuversichtlich

Sorgen vor dem Abstieg haben aber beide Clubs nicht. "Wir werden die Liga aus eigener Kraft halten", betont St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser, der im regelmäßigen Austausch mit den Vorarlberger Clubs steht: "Bis auf Hohenems und die Altach Amateure wollen sie nicht wirklich in der Regionalliga spielen. Und ich verstehe die Vereine: In der Eliteliga hätten sie bei den Derbys regelmäßig bis zu 1000 Zuschauer, wenn wir kommen, sind es maximal 300." Auch Grünaus Sportlicher Leiter Helmut Rottensteiner blickt optimistisch in die Zukunft: "Wir werden die nötigen Punkte machen. Derzeit haben wir einen kleinen Hänger, wir werden nächste Woche in Kufstein aber wieder voll da sein."

Mit Erfolgen in die Winterpause?

Damit sie nicht von der Konkurrenz aus Vorarlberg abhängig sind, wollen St. Johann und Grünau das Jahr 2023 am kommenden Wochenende mit Erfolgen beenden. "Im Heimspiel gegen Dornbirn erwarte ich mir drei Punkte, dann sieht es schon ganz freundlich aus", betont Lottermoser. Ähnlich sieht es Rottensteiner: "Wir werden noch einmal alle Kräfte mobilisieren, damit wir in Kufstein punkten. Zu Hause haben wir schon gezeigt, dass wir diese Mannschaft schlagen können, jetzt soll es auch in der Fremde gelingen."