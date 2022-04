Westliga: St. Johann nach Remis gegen Telfs enttäuscht

Die Lottermoser-Elf vergab am Freitag zu Hause zu viele Chancen. Grödig kam in Grünau nach einem Blitzstart nicht über ein 1:1 hinaus.

Salzburg muss weiterhin auf den ersten Sieg in der Fußball-Westliga warten: St. Johann kam am Freitag gegen Telfs nicht über ein 0:0 hinaus. Die nächste Chance hat am Samstag Austria Salzburg auswärts bei Admira Dornbirn.



Regionalliga West: St. Johanns Trainer Ernst Lottermoser zeigte sich nach der Nullnummer gegen den Tiroler Vertreter Telfs enttäuscht: "Zu Hause musst du diesen Gegner schlagen." Die Pongauer waren auch über 90 Minuten die bessere Mannschaft, der Salzburger Regionalliga-Meister scheiterte aber an der Chancenverwertung. Benjamin Ajibade, Kenan Kirim, Florian Ellmer und Sebastian Oberkofler hatten die besten Möglichkeiten. "Wir waren vor dem Tor zu harmlos. Wenn man sich so viele Chancen erspielt, dann muss man einfach treffen", ärgert sich Lottermoser.

Telfs hatte je ein Chance pro Halbzeit. Im ersten Durchgang rettete nach einem Abwehrfehler St. Johanns Goalie Manuel Wallinger. In der zweiten Halbzeit scheiterten die Tiroler mit einem Freistoß an der Stange. "Da hatten wir sogar Glück, dass wir nicht verloren haben", gesteht Lottermoser, der in der kommenden Woche vermehrt Abschlüsse trainieren will. "Unsere Stürmer sollen sich im Training wieder Sicherheit holen."

Ersatzgeschwächt tritt Austria Salzburg die Reise nach Dornbirn an. Neben den Langzeitausfällen fehlen auch Umberto Gruber, Matthias Theiner und Raffael Kogler. Trotzdem sind die Violetten in Vorarlberg in der Favoritenrolle.



Regionalliga Salzburg: Einen Blitzstart legte am Freitag Grödig hin: Andres Sfait schoss den Ex-Bundesligisten in Grünau bereits nach 23 Sekunden in Führung. "Danach hätten wir den Sack noch in der ersten Halbzeit zumachen müssen", trauert Grödig-Trainer Thomas Schnöll einigen vergebenen Chancen nach. Im zweiten Durchgang hatten beide Teams gute Möglichkeiten, hitzig wurde es in der 81. Minute. Der eingewechselte Youngster Miodrag Pivas sah innerhalb weniger Sekunden zwei Mal die gelbe Karte und verabschiedete sich mit einem Kopfstoß vom Feld. Den folgenden Freistoß bugsierte Grödig-Kapitän Robert Völkl zum 1:1 Endstand ins eigene Tor. "Mein Team hat eine tolle Moral gezeigt", erklärte Grünau-Trainer Franz Aigner nach dem Remis.