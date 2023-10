Westliga: Stürmer führt Grünau nach Torsperre zum Erfolg

Ganz Grünau ist am Freitagabend ein großer Stein vom Herzen gefallen. Der Flachgauer Westligist holte gegen Schwaz nicht nur wichtige drei Punkte, sondern bejubelte auch das Ende der Torsperre seines Goalgetters. Petrit Nika, der zuletzt zehn Spiele in Folge leer ausgegangen war, staubte kurz vor der Pause zum 1:0 ab. "Er hat immer für die Mannschaft gerackert, heute war er sehr präsent und ist goldrichtig gestanden", sagte Grünaus Sportchef Helmut Rottensteiner nach dem 2:0-Heimerfolg. Diesen fixierte der bestens aufgelegte Moussa Dembele in der Schussphase, nachdem er in beiden Halbzeiten gute Chancen ausgelassen hatte. Auch Schwaz war, etwa bei einem Lattentreffer unmittelbar vor Grünaus 1:0, einem Torerfolg nahe. "Sie waren auch nicht umsonst Sechster. Wir haben aber an die starken Leistungen zuletzt angeknüpft und verdient gewonnen. Jetzt sind wir als Neunter wieder voll dabei", betont Rottensteiner.

Am Samstag will Bischofshofen mit einem Heimsieg gegen die Altach Amateure etwas Ruhe in den Verein bringen. Der regierende Landesmeister trennte sich unter der Woche von Trainer Raphael Laghnej und wird nun zumindest bis Winter von Adonis Spica betreut. Liefert er Patrick Reiter, der sich selbst als größten Sponsor des Clubs bezeichnet und alle wichtigen Entscheidungen im Club trifft, die gewünschten Ergebnisse, dann könnte die Zusammenarbeit länger dauern. Heimspiele bestreiten am Samstag auch Spitzenreiter Austria Salzburg (gegen Wolfurt) und St. Johann (gegen Imst). Saalfelden gastiert in Röthis.