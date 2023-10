Westliga: Trainerwechsel in Bischofshofen

Raphael Laghnej war im Pongau nur zwölf Runden tätig.

"Bis das Team meine Vorstellungen umsetzen kann, wird es einige Zeit dauern. Erst in der Rückrunde werden wir bei 100 Prozent sein. In dieser Saison steht die Entwicklung vor der Platzierung." Das hatte Raphael Laghnej Ende August im SN-Interview erklärt. Viel Zeit zum Entwickeln blieb ihm in Bischofshofen nicht. Weit vor Beginn der Rückrunde in der Regionalliga West trennten sich nun nach zwölf Runden die Wege des Deutsch-Tunesiers und des Tabellenzehnten, der zuletzt 2:6 in Schwaz verloren hatte.

Aus kam nach überstandener Corona-Infektion

Laghnej, der im Sommer von der Nachwuchsabteilung des deutschen Proficlubs Sandhausen zu den Pongauern gestoßen war und einen Zwei-Jahres-Vertrag unterzeichnet hatte, wurde bereits zuletzt von Co-Trainer Adonis Spica vertreten. Als der 49-jährige Cheftrainer nun nach überstandener Corona-Infektion wieder übernehmen wollte, folgte die Trennung. Spica übernimmt interimistisch. Am Samstag sind die Altach Amateure zu Gast.