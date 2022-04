Westliga: Verletzung trübt St. Johanns Freude über Punktgewinn

Kenan Kirim sah noch, wie Florian Ellmer gegen den Titelanwärter Hohenems zum Ausgleich traf, musste dann aber mit einer Knieverletzung ins Krankenhaus.

Ehe Austria Salzburg am Tag der Arbeit in Telfs den ersten Saisonsieg in der Westliga feiern will, hatte Ligakonkurrent St. Johann samstags hart zu kämpfen. Mit der Punkteteilung gegen Hohenems, das vor der überregionalen Frühjahrsmeisterschaft als Titelanwärter gehandelt worden war, zeigte sich Trainer Ernst Lottermoser aber zufrieden: "Ein gutes Spiel und die beste Leistung im neuen Jahr. Kompliment an meine Mannschaft, dass sie stark zurückgekommen ist, nachdem wir anfangs nur dem Ball nachgelaufen sind."

Ellmer traf zum 1:1-Endstand

Die Vorarlberger dominierten in St. Johann in den ersten Minuten und gingen früh in Führung. Özkan Demir zog nach feinem Lochpass allein auf Manuel Wallinger und ließ dem Tormann der Pongauer im Duell keine Abwehrchance (11. Minute). "Danach haben wir aber gemerkt, dass wir auch Fußball spielen können. Wir sind mutiger geworden und haben das Spiel offener gestaltet", erklärt Lottermoser, dessen Team bei einem wegen einer Abseitsstellung aberkannten Treffer von David Granegger noch am Ausgleich vorbeischrammte. Nach einer halben Stunde gelang dieser dann Angreifer Florian Ellmer, der eine Granegger-Vorlage nutzte.

Verletzung trübt Freude über Punkt

Bitter: Noch vor der Pause verletzte sich Kenan Kirim am Knie. Der Ex-Profi musste mit der Rettung ins Krankenhaus gebracht werden und fällt wohl länger aus. Auf dem Spielfeld kamen beide Mannschaften noch gefährlich vor das gegnerische Tor. "Am Ende war es ein gerechtes Unentschieden", sagt Lottermoser. St. Johann holte den dritten Punkt im vierten Spiel.