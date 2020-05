4500 Liga-Spieler in Salzburg dürfen auf einen Meisterschaftsstart Anfang Juni hoffen. Ohne Zuschauer und in einem Corona-konformen Modus.

Während in den klassischen Team- und Kontaktsportarten noch nicht an Wettkämpfe zu denken ist, wird aller Voraussicht nach die Mannschaftsmeisterschaft im Tennis den Wiederbeginn in Österreichs Sport einläuten. Das sieht zumindest ein Plan des Österreichischen Tennisverbands (ÖTV) vor, der noch ...