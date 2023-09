Wie der Vater, so der Sohn

Fabio Rauter macht es seinem Papa Daniel Pfeifenberger nach: Er trifft von Spiel zu Spiel.

Nach einer kurzen Sommerpause, in der der Nachwuchs des USK St. Michaels fleißig am trainieren war, startete jetzt die neue Saison. Jugendleiter Gebhard Marktl: "Unsere U12 spielte bereits ihr erstes Spiel, das vom 16. September vorverlegt wurde, da ja an diesen Wochenende die große Eröffnung der Lungau Arena stattfindet."

Die U12 spielte gegen die Altersgenossen aus Altenmarkt. Es war von Anfang an ganz klar zu erkennen, das der Sieg nur über den USK geht. Zwar ging der Gegner aus dem Pongau in der zweiten Minute in Führung, aber nur kurz darauf erzielte Fabio Rauter aus Zederhaus seinen ersten von insgesamt vier Treffern.

"Am Rande bemerkt muss man sagen, dass Tore schießen in seinen Genen liegt, ist sein Vater, Daniel Pfeifenberger, doch eine Stürmer-Legende aus dem Lungau." Aber auch Marco Banic war mit drei Treffer am klaren Sieg beteiligt. Ebenfalls je einen Treffer steuerten Marco Gruber und Lukas Bliem bei. Somit gingen die St. Michaeler Kids als klarer 9:4 Sieger vom Platz.

Im Heimspiel am Montag gegen Mariapfarr legte St. Michael noch eines drauf. Beim 10:2-Sieg erzielte Fabio Rauter 7 (!) Treffer. Trainer sind übrigens Matthias Gruber und Marijan Krisic .