Wie viel Salzburg steckt in den ÖSV-Kadern?

Die einstige Alpin-Macht ist im kommenden Winter auf Weltcupebene nur mehr dünn besetzt. Christopher Neumayer verlor seinen Kader-Status.

Mit der Bekanntgabe der ÖSV-Kader in sämtlichen Sparten hat sich bestätigt, was nach dem vergangenen Winter abzusehen war: Während etwa im Skispringen die halbe Nationalmannschaft aus Salzburgern besteht, sind in den beiden höchsten Alpin-Kadern nur fünf von 51 Plätzen von SLSV-Athleten besetzt. Einen Platz im Weltcup sollte es im kommenden Olympiawinter aber für ein Septett geben.

Bei den Damen gilt dies für Mirjam Puchner, Lisa Grill, Sabrina Maier und Stephanie Resch, bei den Herren für Stefan Brennsteiner, Roland ...