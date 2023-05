Wieder Remis: Zehentmayrs Traumtor reicht Saalfelden im Westliga-Derby nicht

Bischofshofen bleibt mit dem 1:1 auf Kurs Richtung Landesmeistertitel und auch im Rennen um den ersten Platz in der Regionalliga West.

Bischofshofen und Saalfelden haben auch im zweiten Duell in der Regionalliga West die Punkte geteilt. Nach dem 2:2 im Pongau erzielten Salzburgs beste Amateurteams am Samstag jeweils einen Treffer. Damit trennen die Konkurrenten drei Runden vor dem Saisonende weiter sechs Punkte. Da das direkte Duell nun für die Saalfeldner spricht, muss der BSK noch vier Zähler holen, um den Landesmeistertitel aus eigener Kraft zu fixieren. Im Rennen um den Westligatitel zogen die Bregenzer, die als einziges Team des Westens den Aufstieg anvisieren und am Samstag Kufstein 3:1 schlugen, am Tabellenzweiten vorbei. Hohenems, das vor diesem Spieltag die Tabelle angeführt hatte, gastiert am Sonntag bei Schlusslicht Reichenau.

Drocic schlägt nach Zehentmayrs Traumtor zurück

In der Anfangsphase in Saalfelden konnte sich keine Mannschaft Vorteile erarbeiten. Mitte des ersten Durchgangs feuerte Bischofshofens Bogdan Kuksenko einen Freistoß an die Latte. Nach einer halben Stunde folgte aber die Führung der Hausherren: Philipp Zehentmayr traf von der Strafraumgrenze genau in den Winkel - 1:0. "Ein Traumtor mit dem linken Fuß", staunte auch Gästecoach Andreas Fötschl, dessen Team ansonsten gut verteidigte - und offensiv nach der Pause besser zur Geltung kam. Den Ausgleich besorgte Vollstrecker Viktor Drocic nach einem Stanglpass in der 60. Minute. "Das Ergebnis passt, weil beide Teams gute Phasen hatten", sagt Fötschl, der mit dem Remis gut leben kann. "Mit einem Sieg gegen Hohenems können und wollen wir uns nächste Woche den ersten Platz holen."