Wiedersehen macht Freude: In der Salzburger Liga warten brisante Duelle gegen "Ex"

Neumarkt hat vor dem Derby in Straßwalchen den Trainer gewechselt. Für Interimscoach Ilce Pocev wird es ein spezielles Trainerduell. Vor einer besonderen Aufgabe steht auch ASV-Coach Josef Bauer.

Zwischen 2013 und 2018 spielten sie gemeinsam in Neumarkt, am Freitag stehen sie sich als Trainer gegenüber: Ilce Pocev, der nach der Trennung von Fritz Oberascher Neumarkts Interimscoach ist, aber im Frühjahr wieder Co-Trainer sein will, gastiert bei den von Tomislav Jonjic betreuten Straßwalchnern. "Das Derby ist immer interessant. Beide Teams brauchen Punkte und nach dem Trainerwechsel ist der Gegner wohl noch motivierter", sagt Jonjic. Neumarkt-Obmann Michael Thalhammer erwartet kein schönes Spiel, aber eine Reaktion seiner Spieler: "Sie sind jetzt ...