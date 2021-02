Markus Sammer hatte als Anschieber einen wichtigen Anteil an der WM-Medaille im Viererbob von Benjamin Maier. Simon Eder stand am Schlusstag der Biathlon-WM in Lisa Hausers Schatten.

Der Salzburger Markus Sammer fuhr am Sonntag in Altenberg mit Österreichs Viererbob zu WM-Silber. Salzburgs Wintersportler zeigten aber auch an anderen Schauplätzen starke Leistungen. Bob: Diese Zieldurchfahrt wird Markus Sammer sein Leben lang nicht vergessen. Als Österreichs Viererbob bei der WM in Altenmarkt seinen vierten Lauf beendet hatte und auf der Anzeigetafel die eins aufleuchtete, brach hinter Pilot Benjamin Maier großer Jubel aus. Gemeinsam mit seinen Anschieberkollegen Danut Ion Moldovan und Kristian Huber schrie Sammer die Freude über ...