Lokalmatador Thomas Hettegger ließ sogar die Profis hinter sich

Ex-Europacup-Rennläufer aus Wagrain gewann das Abfahrtsrennen "Die Nord" in Bad Gastein. Anna Köstinger war auf dem Snowboard die Schnellste.

Gleich zwei Heimsiege gab es am Samstag beim Abfahrtsrennen "Die Nord" in Bad Gastein zu bejubeln. Die absolute Bestzeit fuhr auf verkürzter Strecke Thomas Hetteger. Der ehemalige B-Kader-Läufer aus Wagrain bewältigte die 1000 Höhenmeter von der Hohen Scharte bis zum Ziel auf Höhe "Aeroplan" in 2:43,59 Minuten und verwies damit Lokalmatador Günther Kreuzer in der Skiwertung um fünfeinhalb Sekunden auf Platz zwei. Die teilnehmenden Weltcup-Fahrer Daniel Danklmaier, Stefan Babinsky und Andreas Ploier ließen es eher gemütlich angehen und landeten im Mittelfeld. Bei den Damen war die Niederländerin Claire Tan mit einer Siegeszeit von knapp unter drei Minuten eine Klasse für sich. Die zweitplatzierte Bad Hofgasteinerin Alexandra Andexer war mehr als 20 Sekunden langsamer.

In der Snowboardwertung sorgte Anna Köstinger mit einer Zeit von 4:53,37 Minuten für einen Heimsieg. Bei den Herren war der Franzose Jean-Francois Castex auf dem im Super-G-Stil gesteckten Kurs nicht zu schlagen. Mit 4:03,63 Minuten hatte er am Ende knapp zwei Sekunden Vorsprung auf Roland Maier, der sich Platz zwei sicherte. "Trotz teils schwieriger Verhältnisse konnten wir ein anspruchsvolles und sicheres Rennen durchführen", freute sich OK-Chef Gerald Wenger. "Die Starterzahl aus dem letzten Jahr wurde mit 262 Teilnehmer*innen mehr als verdoppelt. Das Rennen erlebt im nächsten Jahr definitiv eine Fortsetzung."