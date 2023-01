Para-Langläuferin Carina Edlinger kürt sich im Sprint zur Weltmeisterin

Carina Edlinger hat bei den Para-Snow-Weltmeisterschaften im schwedischen Östersund starke Nerven gezeigt und am Dienstag Gold im Skatingsprint geholt. Damit kürte sich die sehbehinderte Langläuferin aus Fuschl bereits zum fünften Mal zur Weltmeisterin.

Nachdem sie am Samstag bei ihrem ersten WM-Auftritt im Biathlon ihre Medaillenchance am Schießplatz vergeben hatte, war sie ohne Gewehr eine Klasse für sich. Schon in der Qualifikation lief sie geführt von Guide Tobias Eberhard der Konkurrenz auf und davon. Nur die Deutsche Linn Kazmaier konnte mit knapp drei Sekunden Rückstand halbwegs mithalten. Im Semifinale dominierte Edlinger von Anfang an und distanzierte die zweitplatzierte deutsche Johanna Recktenwald um mehr als zehn Sekunden. Auch im Finale lief sie von Beginn an vorne weg und siegte vor Kazmaier und Recktenwald.

"Der Skatingsprint ist ja meine Paradedisziplin, aber dass es gleich so aufgegangen ist, ist schon sehr cool. Das letzte Jahr war nicht so einfach, mit dem nötigen Selbstvertrauen hat es jedoch heute geklappt", erklärte die 24-Jährige. "Mit meinem Guide Tobias harmoniere ich wirklich sehr gut, vor allem für die kurze Zeit, die wir erst zusammen trainieren. Deshalb freut es mich auch extrem für Tobi, dass er heute seinen ersten Weltmeistertitel als Guide gewonnen hat."

Viel Zeit zum Feiern bleibt nicht, geht es doch für die beiden schon am Mittwoch mit dem 10-km-Biathlon-Bewerb weiter. "Das wird sicher nicht einfach, meine Goldmedaille habe ich aber schon. Deshalb ist alles, was jetzt noch kommt, Draufgabe", sagte Edlinger.