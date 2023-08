"Wir müssen wieder ein Team werden"

Nach einer starken Vorsaison verpatzte Bad Hofgastein den Start in die neue Spielzeit. Trainer Achim Sametreiter nimmt seine Mannschaft in die Pflicht.

Ein Sieg aus vier Spielen. Den Start in die Landesliga-Saison 2023/24 hat sich Bad Hofgastein ganz anders vorgestellt. Vor allem die Heimauftritte gegen den ATSV Salzburg (1:4) und Berndorf (0:4) bereiten Trainer Achim Sametreiter Sorgen. "Wir waren in der Vergangenheit sehr heimstark und verlassen uns jetzt darauf. Um Spiele zu gewinnen, muss man in dieser starken Liga aber mehr zeigen", betont der Übungsleiter, der die Pongauer in der Vorsaison überraschend auf Platz vier geführt hatte.

In den nächsten Wochen erwartet sich Sametreiter eine deutliche Steigerung seiner Truppe: "Wir müssen wieder mehr als Team auftreten. Das hat uns in den vergangenen Jahren stark gemacht. Fußballerisch können wir mit jedem Gegner mithalten." Neben dem Leistungsabfall einiger Führungsspieler schmerzen Bad Hofgastein auch drei Ausfälle. Die Leistungsträger Florian Jank, David Schmidinger und Stefan Gruber fehlen seit Längerem.

Eine Trendumkehr wird am kommenden Wochenende wohl nur mit einer Topleistung möglich sein. Bad Hofgastein gastiert am Samstag bei den heimstarken Tamswegern. "Wenn die Mannschaft den Matchplan umsetzt und am Platz als Gemeinschaft auftritt, dann ist auch in Tamsweg etwas möglich", zeigt sich Sametreiter trotz des schwachen Starts kämpferisch.