"Wir wollen mit Salzburg auf die internationale Tennis-Landkarte"

Veranstalter und Politik sind sich einig: Das ATP-Challenger-Turnier in Anif soll das Fundament einer großen Tennisveranstaltung sein. Schon heuer aber dürfen sich Tennisfans auf bekannte Namen freuen.

Das ATP-Challenger in Anif (4. bis 11. Juli) soll die Basis für ein jährlich wiederkehrendes Tennisturnier auf höchster Ebene bilden. Diesbezügliche Visionen der Veranstalter hat auch Sportlandesrat Stefan Schnöll bestätigt. "Unser Ziel ist es, ein solides Fundament dafür zu schaffen, Salzburg auf die internationale Tennis-Landkarte zu bringen", sagte Schnöll am Montag bei einem Besuch auf der GM-Sports-Anlage in Anif.

Die ehrgeizigen Pläne, in etwa fünf Jahren mit einem ATP-250-Turnier ins benachbarte Grödiger Fußballstadion zu übersiedeln - die SN ...