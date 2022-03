Wird Corona erneut zum Spielverderber im Fußball-Unterhaus?

Die Regionalliga Salzburg startet am Wochenende mit einer Mini-Runde. Corona und Schnee verhindern Spiele in Grünau und Bischofshofen.

Nach zwei Saisonabbrüchen in Serie hätte das Regionalligaduell zwischen Grünau und Saalfelden am Freitag das erste Frühjahrsmatch im Salzburger Fußball-Unterhaus seit 2019 sein sollen. Doch die Walser mussten am Freitag w.o. geben. "Wir haben fünf Spieler in Quarantäne und müssen das Spiel aus diesem Grund leider absagen", erklärt Grünau-Trainer Franz Aigner, dessen Club bereits im Herbst von Corona arg gebeutelt wurde. Die Regeln des Salzburger Fußballverbandes machen die Verschiebung möglich (siehe Zusatzkasten).

Weil die Partie Bischofshofen gegen Anif ...