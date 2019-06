Einen Tag vor dem Start rührten die X-Alps-Athleten noch einmal die Werbetrommel für ihre Abenteuerreise von Salzburg nach Monaco.

Für einen letzten entspannten Auftritt versammelten sich am Samstag die Teilnehmer und Organisatoren der X-Alps im Hangar-7, um ihre Vorfreude auf den Start am nächsten Tag öffentlich kundzutun. Besonders entspannt saß Christian "Chrigel" Maurer auf der Bühne. Der Schweizer hat die Veranstaltung die letzten fünf Mal gewonnen und ließ seine Gegner schon einmal wissen: "Ich bin so gut in Form wie nie zuvor."

Auch bereits zum fünften Mal ist Paul Guschlbauer dabei. Der Halleiner ist zuletzt drei Mal Dritter geworden und will auch heuer wieder zumindest auf das Podest. Im letzten Jahr, als die X-Alps Pause machten, flog er mit seinem Gleitschirm Nord- und Südamerika von Alaska bis Patagonien ab. Stolze 18.000 km in 180 Tagen. Nun hofft er, dass ihm diese Erfahrung auch auf dem mit 1138 km vergleichsweise kurzen Trip von Salzburg nach Monaco zugute kommt, bei dem die 32 Starter nur zu Fuß und im Paragleiter unterwegs sind.

Auf die X-Alps hat sich Guschlbauer heuer "so fokussiert vorbereitet wie noch nie". Seine intensiven Erlebnisse bei seinen letzten Starts haben ihn aber eines gelehrt: "Du musst hier deine eigenen Grenzen genau kennen, sonst kann es gefährlich werden." Das Wichtigste sei deshalb, "in den Flow zu kommen, wo du dann instinktiv das richtige Gefühl hast, wie du dich jeweils entscheiden musst".

Im Starterfeld sind heuer auch zwei Frauen: die Polin Domenika Kasieczko und ihre für Neuseeland startende Landsfrau Kinga Masztalerz. Mit nur fünf Jahren Flugerfahrung fühlt sich Letztere im Kreise der gestandenen X-Alps-Routiniers "fast wie ein Kind". Sie erwartet sich jedenfalls "ein episches Abenteuer und viel Leiden" und versichert: "Als Spaßrennen kann man das sicher nicht angehen."

Das sehen auch die Organisatoren so, die mit Blick auf die Wetterprognosen noch nicht sagen konnten, ob sie die Athleten nach dem Start am Sonntag (11.30 Uhr) am Mozartplatz vom Gaisberg abheben lassen oder ob die erste Wegstrecke nach Wagrain aus Sicherheitsgründen erst einmal zu Fuß angegangen werden muss.