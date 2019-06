30 Männer und zwei Frauen machten sich am Sonntag per Gleitschirm und zu Fuß auf die Reise nach Monaco.

Am Sonntag um halb zwölf war es für die 32 X-Alps-Athleten (darunter heuer auch zwei Frauen) endlich so weit. Ausgestattet mit ultraleichten Rucksäcken sprinteten sie vom Mozartplatz auf den Gaisberg, wo sie gleich ihre Gleitschirme auspackten und Richtung Kleinarl losflogen, zum ersten Etappenziel auf der 1138 Kilometer langen Reise nach Monaco.

Als großer Gejagter gilt auch heuer Christian Maurer. Der Schweizer hat die letzten fünf Auflagen der X-Alps gewonnen und sich vor wenigen Tagen beim Prolog in Wagrain auch noch einen zweiten Nightpass gesichert. Damit kann er ein zusätzliches Mal die Nacht durchlaufen, statt wie sonst von 22.30 Uhr bis morgens um 5 Uhr die vorgeschriebene Pause einzuhalten. "Das ist ein taktischer Joker, den man zur richtigen Zeit ziehen muss", weiß der in Hallein lebende Lokalmatador Paul Guschlbauer, der zuletzt bei den X-Alps drei Mal in Folge auf Platz drei gelandet ist und heuer erneut einen Podestplatz im Visier hat.

"Mit dem Nachtpass holst du noch einmal alles aus dir raus. 2017 habe ich so in 30 Stunden 130 Kilometer gemacht, da hab ich auch nur eine Dreiviertelstunde geschlafen", erinnert sich der 35-Jährige. Doch nicht nur der Schlafmangel kann auf der gut zwei Wochen dauernden Reise zur Gefahr werden, vor allem bei den Flugpassagen heißt es, das Risiko richtig abzuschätzen "Du musst hier deine eigenen Grenzen genau kennen", betont Guschlbauer.

Das weiß auch Kinga Masztalerz, die heuer als eine von zwei Frauen ins Rennen geht. "Ich erwarte mir ein episches Abenteuer, aber auch viel Leiden", zeigte sich die für Neuseeland startende Polin kurz vor dem Start voller gespannter Vorfreude. "Als Spaßrennen kann man das hier aber sicher nicht angehen."

Die erfahrensten Starter im Feld kommen aus Japan und Rumänien. Kaoru Ogisawa wagt die Reise im stattlichen Alter von 59 Jahren. Toma Coconea ist als Rekordteilnehmer zum neunten Mal mit dabei.