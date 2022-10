Jungbullen gelingt gegen Zagreb der erste Sieg

Salzburger gewannen Heimspiel in Grödig mit 2:0. Konaté und Sahin trafen.

Der Fußball-Nachwuchs von Red Bull Salzburg hat am Mittwoch seinen ersten Sieg in der Youth League gefeiert. Die Jungbullen setzten sich in Grödig gegen Dinamo Zagreb mit 2:0 (0:0) durch.

Die Salzburger dominierten das Match in der ersten Halbzeit klar und hatten auch die deutlich besseren Chancen. Vor allem Karim Konaté hatte die Führung gleich mehrfach auf dem Fuß. Sein erster Versuch wurde nach fünf Minuten gerade noch von der Linie gekratzt, danach traf er Außennetz und Stange. Ein Schuss von Zeteny Jano wurde ebenfalls kurz vor der Linie geklärt.

In die zweite Hälfte startete Zagreb besser, konnte sich aber keine konkrete Abschlusschance erspielen. Als die Drangphase verpufft war, schlug Salzburg eiskalt zu. Nach einem langen Ball setzte sich Konaté im Zweikampf durch und lupfte den Ball am Dinamo-Keeper vorbei zur 1:0-Führung ins Netz. Tolgahan Sahin machte kurz vor Schluss mit einem direkt verwandelten Freistoß alles klar.

RB Salzburg − Dinamo Zagreb 2:0 (0:0). Tore: Konaté (71.), Sahin (90.). Aufstellung Salzburg: Krumrey - Gevorgyan (46. Bijelic), Baidoo, Moswitzer, Pejazic (75. Reischl ) - Sahin, Yeo (46. Lechner), Hofer, Jano (61. Sulzbacher) - Konaté, Havel (61. Crescenti). Weiters: Chelsea - AC Milan 1:1 (0:1). Tabelle: 1. Milan 5 Pkt., 2. Salzburg 5, 3. Zagreb 3, 4. Chelsea 2.