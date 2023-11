Youth League: Junge Bullen legen sich mit der "Geliebten" an

Völlig konträr zum Meisterschaftsverlauf in der 2. Liga - der FC Liefering ist nur Tabellen-13. - verläuft die Youth-League-Saison für die Jungbullen bisher höchst erfolgreich. Salzburgs U19-Team führt die Gruppe D nach drei Spieltagen, zwei Siegen und einem Unentschieden vor Benfica Lissabon und Inter Mailand an und könnte sich am Mittwoch (Anpfiff 14.30 Uhr) im Heimspiel gegen Inter bereits für die K.-o.-Phase qualifizieren.

Es ist ein Duell mit der "Geliebten", hört Mailands Nachwuchsteam doch auf den klingenden Namen "La Beneamata" (zu Deutsch: "die Geliebte"). Vor zwei Wochen setzte sich das Team von Jungbullen-Trainer Onur Cinel in Italien mit 3:2 durch, und auch am Mittwoch in der Red-Bull-Akademie in Liefering ist man auf einen vollen Erfolg aus. "Wir freuen uns auf ein Highlight zu Hause. Wir wollen die positiven Ergebnisse, die unsere Mannschaft bisher in der Youth League hatte, fortführen und ein sehr intensives und cooles Spiel gegen Inter Mailand zeigen", sagte Cinel. Freilich in dem Wissen, dass das U19-Gästeteam eine ähnlich beeindruckende Saisonbilanz wie die Inter-Profis (Tabellenführer in der Serie A) vorzuweisen hat. Nach zwölf Saisonspielen hält der Mailänder Nachwuchs bei sieben Siegen und nur einer Niederlage - ebenjener gegen Salzburg.