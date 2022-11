Youth League: Salzburg steht nur im Play-off

Die U19 von Red Bull Salzburg verlor in der Youth League am Dienstag beim AC Mailand mit 1:2 und muss als Zweiter Anfang des kommenden Jahres den Umweg über das Play-off nehmen.

Das Ziel hat die U19 von Red Bull Salzburg verfehlt, trotzdem geht die internationale Reise im kommenden Jahr weiter. Die Truppe von Trainer Fabio Ingolitsch unterlag am Dienstag im letzten Gruppenspiel dem Gruppensieger AC Mailand knapp mit 1:2 (0:0) und muss sich nun als Zweiter über ein Play-off für das Achtelfinale qualifizieren.

Dabei waren die Jungbullen in Mailand auf einem guten Weg. In einer chancenarmen ersten Halbzeit waren die Salzburger gefährlicher und gingen in der 48. Minute nicht unverdient in Führung. Nach einem Querpass von Mark Gevorgyan brachte Zeteny Jano den Ball aus rund elf Metern im Tor unter. Doch der Vorsprung hielt nicht lange, innerhalb von zwei Minuten drehten die Italiener das Spiel. Zuerst nutzte Marko Lazetić eine Unachtsamkeit der Bullen-Defensive eiskalt aus (50.), in der 52. Minute vollendete Gabriele Alesi einen sehenswerten Spielzug zum 2:1 für Mailand.

Von diesen zwei Gegentoren erholte sich die Ingolitsch-Elf nicht mehr. Bis zum Schlusspfiff probierten Torjäger Karim Konaté und Co. zwar alles, um das Spiel noch zu drehen, doch wirkliche Hochkaräter konnten sie sich keine mehr herausspielen. So sicherte sich die U19 der Mailänder mit einem nicht unverdienten 2:1-Sieg den Einzug ins Achtelfinale. Weil Dinamo Zagreb sein letztes Gruppenspiel bei Chelsea London mit 0:4 verlor, qualifizierten sich die Jungbullen als Zweiter zumindest für das Play-off. In diesem wartet Anfang des kommenden Jahres ein Gegner, der sich über den Meisterweg durchgekämpft hat.

"Unser Anspruch war es heute, Milan zu schlagen und Gruppensieger zu werden. Wir haben nicht die perfekte Gruppenphase gespielt, weil wir aus unseren Leistungen insgesamt zu wenige Punkte gesammelt haben", sagte Ingolitsch nach der Pleite.

Youth League - 6. Spieltag: AC Mailand - Red Bull Salzburg 2:1 (0:0). Tore: Lazetić (50.), Alesi (52.); Jano (48.). Salzburg: Krumrey - Gevorgyan, Baidoo, Wallner, Pejazic (78. Reischl) - Sahin (78. Sulzbacher), Sadeqi (64. Seo), Hofer, Jano - Konaté, Crescenti (33. Lechner). Weiters: Chelsea London - Dinamo Zagreb 4:0 (1:0). Tabelle: 1. AC Mailand U19 14 Punkte/6 Spiele, 2. Salzburg U19 8/6, 3. Dinamo Zagreb U19 6/6, 4. Chelsea London U19 5/6.