Youth-League-Titel im Visier der Jungbullen

Die U19 von Red Bull Salzburg will sich beim Finalturnier in Nyon zum zweiten Mal die Königsklasse des Nachwuchsfußballs holen.

Unter dem jetzigen Dortmund-Trainer Marco Rose gelang Red Bull Salzburg 2017 der große Wurf: Die Bullen-U19 setzte sich gegen die besten Teams Europas durch und sicherte sich den Titel in der Youth League.

Fünf Jahre später wollen die Salzburger zum zweiten Mal die begehrteste Trophäe im europäischen Nachwuchsfußball in die Mozartstadt holen. "Dieser Titel hat für uns einen hohen Stellenwert. Unser Fokus liegt auf der Ausbildung von jungen Talenten und wir wollen mit unserer Akademie natürlich immer ganz oben in Europa landen", betont Liefering-Geschäftsführer Manfred Pamminger, der auch für den Nachwuchs des österreichischen Serienmeisters zuständig ist.

Am Donnerstag heben die von René Aufhauser trainierten Jungbullen Richtung Nyon ab. Einen Tag später wird es ernst: Im Halbfinale wartet der Nachwuchs des spanischen Topclubs Atlético Madrid. Um den zweiten Finalplatz duellieren sich Juventus Turin und Benfica Lissabon. Nach der starken Gruppenphase, in der die Aufhauser-Elf Sevilla, Wolfsburg und Lille hinter sich lassen konnte, und den Erfolgen in K.-o.-Duellen gegen Žilina und Paris Saint-Germain ist der Aufhauser-Truppe auch in der Schweiz alles zuzutrauen. Doch Pamminger warnt vor Atlético Madrid: "Wir haben bereits gegen Sevilla gesehen, dass spanische Teams mit allen Wassern gewaschen und schwer zu bespielen sind. Wenn wir aber unseren Fußball durchziehen, dann ist sehr viel möglich."

In den vergangenen Wochen sind zwar immer wieder Spieler wegen Verletzungen und Coronainfektionen ausgefallen, in der Schweiz kann Salzburg aber mit einer starken Besetzung antreten. Neben Roko Šimić, der in der laufenden Youth-League-Saison bereits fünf Treffer erzielen konnte, ruhen die Hoffnungen vor allem auf den Toptalenten Dijon Kameri, Justin Omeregie und Samson Baidoo. Letztgenannter wurde für seine starken Leistungen am Mittwoch mit einem Profivertrag bei Red Bull Salzburg belohnt. Der 18-jährige Innenverteidiger hat kurz vor dem internationalen Abenteuer einen Vertrag bis Sommer 2027 unterschrieben. "Es haben sich viele unserer Talente in dieser Saison sehr gut präsentiert. Jetzt wollen wir uns auch in Nyon von der besten Seite zeigen und für ein Ausrufezeichen sorgen."